Rebaixes "moderades" per aquest Black Friday

Arrenca el Black Friday i aquest divendres les botigues i els centres comercials es troben plens de persones que aprofiten per comprar a un "preu especial" els regals nadalencs o algun capritx. El comerç català, però afronta amb incertesa la campanya. Els preocupa com la inflació pot influir en el comportament dels compradors. Així i tot, esperen alleujar els seus balanços, tocats per l'increment de costos.