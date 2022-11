18:39

Colau es disculpa per haver renyat una estudiant, però reivindica el dret a no ser jutjada per com vesteix

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha volgut disculpar-se públicament per haver renyat una estudiant aquest matí que li ha fet una pregunta sobre la seva forma de vestir, però ha reivindicat el dret a no ser jutjada per qüestions com aquesta i sí per les polítiques que duu a terme al capdavant del consistori. La topada ha tingut lloc aquest dijous al matí durant una trobada amb periodistes d'últim curs de la UPF.

L'estudiant li ha preguntat si la forma més convencional de vestir que llueix actualment, en comparació a la de l'inici de la seva singladura com a alcaldessa, respon també a una moderació política. Colau li ha retret la pregunta i ha afirmat que es vesteix com li dona la gana.