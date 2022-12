Es disparen els contagis d'infeccions respiratòries

Continuen pujant els casos d'infeccions respiratòries a Catalunya. Aquesta setmana la incidència de bronquiolitis en menors d'un any ha crescut un 25 % més que la setmana passada. També augmenten les infeccions per covid i sobretot per grip, que es duplica i la incidència passa de 51 a 109 casos per 100.000 habitants. La conselleria de Salut parla d'inici d'un pic. Per això, els experts recomanen evitar el contacte amb els nens si tenim qualsevol símptoma i amb els adults protegir els més vulnerables.

Cada dia passen al voltant de 150 nens per les urgències pediàtriques de l'hospital de Sant Pau. La bronquiolitis els té al límit, però de moment pot ingressar qui ho necessita: entre cinc i set nens al dia. "Sobretot, menors d'un any que té un germà, cosí, familiar que comença tos, mocs, catarro i avança fins a un quadre de dificultat respiratòria", assenyala el coordinador d'urgències pediàtriques de l'hospital de Sant Pau, Xoan Domínguez.

La bronquiolitis la causa el virus respiratori sincicial i Salut preveu que el pic arribi en un parell de setmanes. Per aquest virus no hi ha vacuna, per tant, si es tenen símptomes cal evitar el contacte amb els més petits.

"Si algú a casa està malalt, sobretot, evitar fer petons als nens més petits (....) Si el nen respira malament, se li enfonsen les costelles, el coll, el pit al respirar el que recomanen és que consultin a urgències", explica Domínguez.

La taxa calculada de bronquiolitis continua elevada i en ascens (de 15 a 20 afectats per 100.000 habitants) superant el llindar epidèmic molt alt. Continua observant-se un augment molt marcat especialment en els menors d'un any on la incidència continua pujant molt ràpidament i és ja molt alta (1921 malalts per 100.000 habitants enfront de 1465 de la setmana anterior). Un fet que està repercutint en l'augment de les assistències d'atenció primària.





La resta d'infeccions respiratòries, també a l'alça A les urgències d'adults, l'activitat també és intensa pels problemes respiratoris. La incidència del conjunt de les Infeccions respiratòries agudes (IRA) continua augmentant de forma clara, un 14,06% respecte a la setmana anterior, malgrat que encara està en nivells epidèmics baixos. El perfil del pacient, segons el supervisor d'urgències de l'hospital de Sant Pau, Marcel Padrosa, "d'edat avançada, crònics que qualsevol patologia fa que els descompensin". Per evitar els contagis els metges demanen recuperar els hàbits apresos durant la pandèmia. Padrosa recorda el "bon rentat de mans, portar mascareta i distància de seguretat". De fet, el que més preocupa és la incidència de la grip que es duplica, passant de 51 a 109. L'augment es registra principalment en els menors de 14 anys, però augmenta en totes les edats i sembla l'inici d'un pic epidèmic que de confirmar-se la tendència seria molt precoç en relació amb altres temporades (3-4 setmanes abans). Sense oblidar la principal mesura preventiva: vacunar-se contra la covid i la grip.