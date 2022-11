L'actualitat d'aquest dimarts passa per l'alerta decretada per Protecció Civil per les fortes ventades que ha obligat els Bombers a fer 91 serveis. Les ràfegues han arribat a superar els 100 km/h. A dos quarts de set de la tarda s'ha desactivat l'alerta.

El Govern ha declarat l'alerta per sequera a la conca Ter-Llobregat que obliga a implementar restriccions a partir de divendres que afecten el 80% de la població. De moment, l'aigua de boca no està afectada. L'alerta contrasta amb el temporal de les últimes hores, que ha deixat la primera gran nevada de la temporada al Pirineu i ha tenyit de blanc algunes valls, com la de Vielha.

En l'àmbit de la lluita contra les agressions sexuals, Viladecans ha aconseguit que 17 farmàcies del municipi es converteixin en Punts Lila per sensibilitzar, informar i donar suport a víctimes de qualsevol agressió sexista i LGTB-fòbica. En paral·lel, Barcelona ha ampliat el protocol 'No Callem' a una quarantena de locals d'oci nocturn amb l'objectiu de reforçar l'actuació davant les violències masclistes.

En clau política, al Congrés ERC ha assolit un acord pel traspàs de 900 milions per part de l'Estat a la Generalitat per executar les inversions pendents a les principals infraestructures com l'N-II, l'AP-7 i l'AP-2, l'Eix Pirinenc i la xarxa ferroviària. D'altra banda, el Govern i la banca arriben a un principi d'acord per rebaixar la càrrega hipotecària de més d'un milió de llars.