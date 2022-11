Consells per actuar en cas de fortes ventades

Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències Ventcat davant la previsió d'un episodi amb fortes ratxes de vent aquests dies. Segons preveu el Servei Meteorològic de Catalunya el vent pot bufar amb cops de més de 72 km/h sobretot a les comarques de Tarragona, Terres de l'Ebre, sud de Lleida i comarques del Pirineu i Prepirineu. Saps com actuar si et trobes en una situació de perill per les fortes ventades? Et donem tots els consells que ofereix el Departament d'Interior per protegir-te.

Com actuar a casa? A casa és important tancar i assegurar portes, finestres i tendals. També es recomana abaixar completament les persianes. Sobretot, és crucial evitar deixar testos o altres objectes no estàtics a les façanes i terrasses que poden provocar un accident. Com actuar a casa?

Com actuar si estem a l'exterior? És important vigilar amb el mobiliari urbà, l’enllumenat dels carrers, les motos i els cotxes aparcats, les grues, els contenidors de brossa, l’arbrat i tot allò que el vent pugui fer caure. Es recomana no pujar a llocs alts i exposats al vent com ara les bastides o altres construccions. Es recomana evitar els parcs, els jardins i les zones boscoses. Si sou a una zona arbrada, vigileu amb els arbres que puguin caure i eviteu totes les activitats amb foc. Quan hi hagi temporal amb grans onades, no accediu als punts del litoral afectats pel fort onatge o als llocs on les onades trenquin amb força, allunyeu-vos d'espigons, esculleres i passejos marítims. Com actuar a l'exterior

I si he de conduir? Si heu de conduir, consulteu les prediccions del temps i l’estat de les carreteres. Si es preveuen vents forts, eviteu desplaçar-vos per carretera. Si finalment heu d'agafar el cotxe, cal alentir la marxa per poder mantenir la trajectòria del vehicle corregint les desviacions, és important subjectar el volant amb fermesa. Sigueu prudents en els avançaments i mantingueu les distàncies laterals adequades amb els altres vehicles. Si conduïu vehicles de grans dimensions o amb remolc, extremeu les precaucions perquè teniu més risc de sortir-vos de la via o bolcar. Com actuar si he de conduir?

Què faig si estic fent una activitat de lleure a l'exterior? Cal anar amb compte si es practica esport a l’aire lliure. En l’esquí, tingueu en compte que els remuntadors poden veure’s afectats pel vent.

Al mar, no navegueu i vigileu amb els amarratges de les embarcacions. No passegeu per les esculleres o espigons o zones properes al mar.

A la muntanya, extremeu les precaucions i no us apropeu ni passegeu pels penya-segats. Tingueu en compte que el vent pot arrossegar objectes voluminosos (per exemple, pedres per un pendent pronunciat) i afavorir l’acumulació de neu, amb l'augment consegüent del perill d’allaus. Com actuar a l'aire lliure durant una activitat?

Consells davant fortes pluges? Comprova on estan localitzats l'interruptor general del corrent elèctric i les claus de pas de l'aigua i del gas de casa teva.

En soterranis i locals amb possibilitats d'inundació, preveu mesures de protecció i disposa d'eines per treure l'aigua (bombes d'aigua, etc.).

Tingues elements d'utilitat a mà , com ara un transistor, una llanterna, els medicaments indispensables, roba d'abric, roba de protecció (impermeables, botes d'aigua, etc.) i la documentació personal.

Al cotxe, també és recomanable portar una llanterna, roba d'abric i de protecció per a l'aigua, una farmaciola i mapes de carreteres.

No t'oblidis de portar el telèfon mòbil carregat: et permetrà demanar ajut en cas que pateixis una emergència.