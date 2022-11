Si heu vist la sortida de sol d’avui, segurament us ha vingut al cap aquella dita popular "cel rogenc, pluja o vent". Doncs bé, aquesta vegada es complirà fil per randa perquè tindrem pluja i tindrem vent. I si encara quedava algun dubte, la presència dels altocúmuls que hem tingut de bon matí, també coneguts com a cabretes, ho confirmàvem: "al cel cabretes, al terra pastetes".





Al cel rogenc, pluja o vent... i també fred i neu Aquest divendres, a les dites de "cel rogenc, pluja i vent" o "al cel cabretes, al terra pastetes", hi hem d’afegir la neu i el fred. Una fredor que ja hem notat de matinada. Al Pirineu, les mínimes han baixat fins als -5 ºC, i a la resta del territori han estat entre 3 i 10º més baixes que ahir. Avui, doncs, ja hem hagut de sortir de casa ben abrigats.



Més de mig metre de neu al Pirineu fins la setmana que ve Al Pirineu nevarà cada dia. La nevada no s'aturarà i, tot fa indicar que tindrà continuïtat fins a mitjans de la setmana que ve, amb gruixos de 30 a més de 50 cm, sobretot a la cara nord del Pirineu. La nevada, tot i que menys intensa, també saltarà a la cara sud en alguns moments. Al llarg del cap de setmana, la nevada afluixarà, però entre dilluns i dimarts, el pas d'un front molt actiu deixarà una important nevada al Pirineu, amb gruixos considerables a cotes altes.



Dues glopades d'aire fred en menys de 5 dies La notable caiguda de les temperatures d'aquests dies respon a l’arribada d’aire molt fred i accentuat per l'entrada del vent del nord. Una massa freda que també és molt inestable i que afavorirà ruixats i tempestes entre divendres i dissabte, i nevades al Pirineu durant tot el cap de setmana. A uns 1500 metres d’altura, les temperatures baixaran per sota dels 5 ºC. Diumenge es recuperaran lleugerament, però com us comentàvem abans, entre dilluns i dimarts vinent tindrem una segona entrada freda i inestable que portarà més pluja i sobretot més neu al Pirineu. Sembla que em entrat en una dinàmica frontal afavorida pel reforçament del corrent en jet. Fred hivernal als EEUU i desfilada de fronts a la península

Divendres, primer pas cap a l'ambient de tardor Aquest divendres tindrem un cel entre variable i ennuvolat arreu amb ruixats i tempestes a les comarques del nord-est, al litoral i prelitoral central. Localment seran intenses i poden deixar més de 20 litres en poca estona. La nevada s’anirà intensificant al Pirineu i la cota baixarà a 1200 metres. Les temperatures seran fins a 8 graus més baixes. Per tant, al Pirineu es quedaran per sota dels 15 ºC i a la resta entre 15 i 20 ºC. El vent del nord que ja ha fregat els 100 km/h, es reforçarà durant la tarda sobretot a les comarques del sud i incrementarà la sensació de fredor.