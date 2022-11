L'actualitat d'aquest dilluns passa per l'anunci de l'alerta per sequera als àmbits Darnius-Boadella i Ter-Llobregat, la zona més poblada de Catalunya. De moment, segons Acció Climàtica, les restriccions a Barcelona no afectaran l'aigua de boca.

Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Ventcat. Els cops de vent poden arribar a més de 72 km/h, sobretot a les comarques de Tarragona, Terres de l'Ebre, el sud de Lleida i les comarques del Pirineu i el Prepirineu. Coincidint amb la baixada de les temperatures, l'ajuntament de Girona, vol crear un centre obert tot l'any perquè les persones sense llar hi puguin pernoctar tot l'any.

Una macroenquesta encarregada pel departament d'Educació i Salut deixa en evidència les seqüeles de la pandèmia en la salut mental dels adolescents. El 8% assegura tenir ganes de morir-se o adormir-se i no tornar a despertar.

La Generalitat ha presentat de la mà de les entitats municipals i els agents socials un acord per reformular la manera com funciona el Servei d'Ocupació de Catalunya. L'objectiu és substituir l'actual model de les subvencions i els programes anuals per accions dissenyades des del mateix territori.

El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha anunciat que els alumnes d'FP en procés de matrícula ordinària coneixeran la seva plaça abans d'iniciar el curs. Mentrestant, l'ajuntament de Barcelona, ha presentat el nou pla per ampliar la xarxa municipal de biblioteques de la ciutat amb cinc nous centres, entre ells l'esperada Biblioteca Pública de l'Estat a Barcelona que ocuparà més de 16.000 m².