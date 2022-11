El Servei d'Ocupació de Catalunya s'acosta al territori

La Generalitat fixa un canvi de rumb en la manera de funcionar del SOC, el Servei d’Ocupació de Catalunya, per acostar-lo més a les necessitats reals del territori. I és que, a partir d’ara, seran les mateixes entitats locals, juntament amb els agents socials, els encarregats de dissenyar els programes ocupacionals en funció de l'activitat econòmica de cada territori.

El conseller de Treball, Roger Torrent, presideix la signatura de l'acord de reforma del SOC RTVE Catalunya

El Departament d’Empresa i Treball, els sindicats CCOO i UGT, les patronals Foment del Treball i Pimec i les entitats municipalistes han signat aquest dilluns un acord per impulsar el que han definit com a concertació territorial de les polítiques actives d’ocupació. S'espera que els primers consells territorials que han d'establir els programes es creïn en el termini d'un any.

Acostar-se al territori Es tracta d’un canvi de model en la forma com funcionava fins ara el SOC, superant el model de subvenció i programació anual substituint-lo per un concepte de cogovernança. Les parts signants s’hauran de posar d’acord per identificar, en primer lloc, les necessitats de cada territori. Una vegada identificades, Govern, ajuntaments, sindicats i patronals hauran de determinar els objectius, els serveis i els programes i accions a implementar. El conseller de Treball i Empresa, Roger Torrent, ha assenyalat que el principal propòsit d'aquesta reformulació del SOC és el de "millorar l'ocupabilitat de les persones" a través d'una lògia més "territorial i quirúrgica". En el mateix sentit, el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha destacat la importància de cobrir les "necessitats laborals" que tenen les empreses. El secretari general de l'UGT a Catalunya, Camil Ros, ha apuntat en aquest sentit que són precisament els sindicats i els ajuntaments "la primera porta on truquen les persones que es queden sense feina". I és que el Govern considera que d’aquesta manera les polítiques d’ocupació s’adaptaran millor a la realitat de les persones que busquen feina i les empreses que els han de contractar. D’altra banda, s’intenta assegurar l’optimització dels recursos, evitant duplicitats al territori, i millorant les limitacions temporals dels programes i la dependència pressupostària.