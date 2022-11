01:17

Els estudiants que cursin presencialment el 4t d'ESO a les escoles d'adults tindran prioritat en l'accés al grau mitjà

El conseller d’Educació, Josep González Cambray, ha apuntat aquest dilluns que els alumnes de Formació Professional (FP) en procés de matrícula ordinària sabran la seva plaça abans d’iniciar el curs. Ho ha explicat en el marc d’una comissió al Parlament, on també ha anunciat que aquells estudiants que estiguin cursant presencialment el 4rt d’ESO a les escoles d’adults tindran prioritat en l’accés als cicles de grau mitjà. Cambray ha recordat que cada vegada hi ha “més demanda” pel que fa a aquest tipus de formació en primera opció. També ha insistit que cal reordenar l'oferta, així com apostar per l'orientació per donar resposta a les necessitats del mercat laboral, ja que actualment van comptabilitzar unes 13.000 vacants | Lourdes Gata