La pandèmia ha deixat trastocada la salut mental dels més joves

8 de cada 100 adolescents catalans assegura tenir ganes de morir-se o d'adormir-se i no tornar-se a despertar. Aquesta preocupant afirmació és un dels resultats de la macroenquesta elaborada pel Departament d'Educació i el de Salut. És el sondeig més gran que s'ha fet mai a Catalunya sobre salut mental a l'adolescència.

Hi han participat 267.000 estudiants de 10 a 18 anys de gairebé 2.000 centres educatius. La dada que preocupa és que 8 de cada 10 adolescents expressen idees de morir-se i que un 5,9% pensa a autolesionar-se.

El suïcidi és la primera causa de mort no natural a Catalunya

La pandèmia

La macroenquesta corrobora que la pandèmia de la covid-19 va tenir un gran impacte en la salut mental dels adolescents de Catalunya. El 40% diu que la situació els va generar por, tristesa, ira o ràbia i un 13% dels menors diuen que encara avui se senten tristos i tenen ràbia.

La demanda d’ajuda per trastorns de conducta alimentària s’ha triplicat i el nombre de menors amb intents de suïcidi s’ha quadruplicat. La nova realitat, amb una especial afectació a la població infantil, suposa ara un repte per al món de la recerca, que es veu obligat a adaptar-se a aquest nou context. Uns 250 investigadors es reuneixen aquest dilluns a l’Hospital de Bellvitge per debatre-ho.