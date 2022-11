00:49

8 de cada 100 adolescents catalans assegura tenir ganes de morir-se o d'adormir-se i no tornar-se a despertar segons una enquesta d'Educació i Salut

La pandèmia de la covid-19 ha disparat alguns indicadors relacionats amb la salut mental en els darrers dos anys. Alguns exemples són la demanda d’ajuda per trastorns de conducta alimentària, que s’han triplicat, i el nombre de menors amb intents de suïcidi, que s’ha quadruplicat. La nova realitat, amb una especial afectació a la població infantil, suposa ara un repte per al món de la recerca, que es veu obligada a adaptar-se a aquest nou context. Uns 250 investigadors es reuneixen aquest dilluns a l’Hospital de Bellvitge per debatre-ho: “Vam haver de reorientar la recerca perquè no hi havia evidència sobre la còvid, però també hem vist que cal tenir en compte la salut mental en les pròpies recerques” | Marga Esparza