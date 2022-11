Joaquín Benítez té 10 dies per entrar a presó

Joaquín Benítez, condemnat per abusos sexuals quan era professor dels Maristes, té 10 dies per entrar a presó. Li ha notificat l'Audiència de Barcelona on ha arribat aquest matí amb el rostre tapat per un passamuntanyes i vestit completament de negre. A la sortida, Manuel Barbero, el pare del primer alumne que va fer públic que Benítez havia abusat d'ell, l'ha instat a demanar perdó a totes les víctimes durant una persecució a ple carrer.

El pederasta confés haurà de complir 21 anys i 9 mesos de presó per abusar sexualment de quatre alumnes menors d’edat, d'entre 12 i 14 anys, quan era professor d’educació física als Maristes de les Corts entre els cursos 2006-2009. La sentència condemna també a l'escola dels Maristes a pagar els 120.000 euros corresponents en indemnitzacions a les víctimes, com a responsable civil directa dels abusos sexuals perpetrats en el seu centre.

En llibertat fins ara

Fins ara, Benítez ha viscut a Cabanes, un poble petit de l'Empordà. Tardes de bar, compres i vida normal malgrat haver confessat que abusava de nens. L'Audiència de Barcelona el va condemnar l'abril de 2019 i el va mantenir en llibertat provisional perquè no va veure risc de reincidir ni de fugida. El Tribunal de Justícia de Catalunya (TSJC) va confirmar la sentència el maig de 2020. Va continuar lliure sense passaport, amb compareixences setmanals i prohibició d'activitats amb menors.

Les víctimes no entenen el perquè una persona que s'havia declarat "culpable" estava en llibertat, però la llei així ho permet.

El pare del primer denunciant del cas Maristes, considera que "no hi ha hagut justícia amb el cas" i li ha exigit que demani perdó a les víctimes. "No hi ha justícia quan es triguen set anys a dictaminar davant un pederasta confés, no hi ha justícia que es presentin gairebé 100 denúncies contra diferents professors i no hi hagi hagut una investigació policial. No hi hagi hagut una investigació per part de les administracions". El fill de Barbero ha passat aquest temps "empresonat" a casa seva. Va denunciar els fets fa 10 anys, quan en tenia 18.

El seu cas i el d'altres tres menors han portat finalment Benítez a presó. Van ser desenes de casos més els que no van arribar a judici per estar prescrits.

Aquest, però ha servit per canviar la llei. Abans la prescripció del delicte començava a comptar quan la víctima complia 18 anys. Des del 2021, el temps no comença a córrer fins que en té 35.