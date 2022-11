Joaquín Benítez té 10 dies per entrar a presó

Joaquín Benítez, condemnat per abusos sexuals quan era professor dels Maristes, té 10 dies per entrar a presó. Li ha notificat l'Audiència de Barcelona on ha arribat aquest matí amb el rostre tapat per un passamuntanyes i vestit completament de negre. A la sortida, Manuel Barbero, el pare del primer alumne que va fer públic que Benítez havia abusat d'ell, l'ha instat a demanar perdó a totes les víctimes durant una persecució a ple carrer.