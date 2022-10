El Suprem confirma la condemna al pederasta confés Benítez

El Tribunal Suprem confirma la condemna a l'exprofessor dels Maristes de Barcelona, Joaquín Benítez. El pederasta confés haurà de complir 21 anys i 9 mesos de presó per abusar sexualment de quatre alumnes menors d’edat quan era professor d’educació física dels Maristes de les Corts entre els cursos des del 2006 i el 2009. Algunes denúncies no van arribar a judici perquè havien prescrit.

En la sentència coneguda del Suprem, el Tribunal Suprem insisteix en la consistència de les declaracions de les víctimes. Aquestes declaracions, a més, van ser corroborades per proves suficients. I afegeix que el col·legi és responsable civil directe i ha de respondre pels danys i perjudicis causats.

La sala penal ha rebutjat dos recursos: un presentat pel condemnat i un altre de la companyia d’assegurances del centre educatiu. En aquest sentit, l’alt tribunal confirma que l’assegurança és responsable civil directa de les indemnitzacions a les víctimes, que hauran de rebre 120.000 euros. La fundació titular de l’escola va ser declarada, a més, responsable subsidiària.

Ara, l'Audiència de Barcelona (tribunal que el va condemnar) haurà de dictar una executòria de sentència i notificar-la al condemnat. Normalment, es dona un període voluntari d'ingrés en la presó d'uns 10 dies. Si no es presentés, llavors el buscaran.

L'Audiència de Barcelona va condemnar Benítez l'abril de 2019. Li va mantenir en llibertat provisional: no va veure risc de reincidir ni de fugida. El Tribunal de Justícia de Catalunya (TSJC) va confirmar la sentència el maig de 2020. Va continuar lliure sense passaport, amb compareixences setmanals i prohibició d'activitats amb menors.

Manuel Barbero: "No hi ha hagut justícia amb el cas Maristes"

“La justícia que només busca castigar l'agressor sense tenir en compte la restauració de la víctima. No és justícia“

El pare del primer denunciant del cas Maristes, Manuel Barbero, considera que "no hi ha hagut justícia amb el cas". "No hi ha justícia quan es triguen set anys a dictaminar davant un pederasta confés, no hi ha justícia que es presentin gairebé 100 denúncies contra diferents professors i no hi hagi hagut una investigació policial. No hi hagi hagut una investigació per part de les administracions".

Barbero demana responsabilitats més enllà de l'exprofessor pederasta: "No és just que no s'hagi intentat investigar més enllà de la responsabilitat de Joaquín Benítez": "No és justícia que Joaquín Benítez sigui denunciat per 26 víctimes i només sigui condemnat per quatre. No, no hi ha justícia que no s'escolti les víctimes. En general, Benítez i la resta de professors no pagaran per tot el que han fet. La justícia que només busca castigar l'agressor sense tenir en compte la restauració de la víctima. No és justícia".