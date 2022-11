10:18

El TSJC absol els quatre membre de la Mesa del Parlament jutjats per desobediència

La sala Civil i Penal ha decidit absoldre per majoria Roger Torrent, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado que van ser jutjats per desobediència al Tribunal Constitucional pels acords de l'octubre de 2019. La resolució té un vot particular en sentit contrari. La decisió ha estat celebrada amb un fort aplaudiment al Parlament pels diputats de les tres forces independentistes, a més dels comuns. També el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha mostrat la seva alegria per l'absolució alhora que ha destacat que "parlar d'autodeterminació i monarquia a aquesta cambra no és delicte, com tampoc ho va ser l'1 d'octubre. Aquesta batalla la guanyarem" ha dit.