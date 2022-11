El portaveu del grup parlamentari d'Unidas Podemos-ECP-GeC al Congrés, Pablo Echenique, considera que la llei del 'només sí és sí' "és una llei del Govern i està ben feta" i que les diferents interpretacions que hi ha hagut es deuen al "masclisme estructural de la societat". Echenique diu que s'ha aprofitat la polèmica per demanar la dimissió de la ministra d'Igualtat: "La dreta política i mediàtica ha volgut acabar amb la ministra Montero muntant una cacera repugnant".

En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Pablo Echenique afirma que seria inaudit que el Tribunal Suprem es pronunciés a favor de revisar les penes: "La Fiscalia diu exactament el mateix que Igualtat. Seria inaudit que el Suprem digués el contrari de tot l'estament judicial a les últimes dècades".

Pablo Echenique considera que hi ha jutges que apliquen la llei amb "una concepció" masclista de la vida: "Hi ha jutges molt professionals i altres, com els de la manada, que diuen que en una violació la dona està experimentant gresca".

"Tenim una direcció de dones molt potent" Echenique no ha volgut entrar a valorar si algunes crítiques de Pablo Iglesias les últimes setmanes es dirigien a Yolanda Díaz, ni si la ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha rebut el suport de la líder de Sumar per la polèmica de la llei proposta pel seu ministeri: "Tothom ha vist quins companys s'han expressat. No entraré a valorar-ho". Echenique sí que ha criticat que els mitjans de comunicació parlin més de la relació entre l'exsecretari general d'Unidas Podemos, Pablo Iglesias, i la ministra de Treball i vicepresidenta del Govern, Yolanda Díaz, i no de l'actual secretària General d'Unidas Podemos, Ione Belarra amb Yolanda Díaz: "Tenim una direcció de dones molt potent. Té un tuf masclista".

Reforma del delicte de malversació: “Ho estudiarem amb molt de compte” El líder de Podemos al Congrés ha admès que coincideix amb Gabriel Rufián sobre la necessitat d'estudiar amb molta cura la possible reforma del delicte de malversació perquè pot afectar de retruc altres supòsits: "Quan tinguem una proposta negre sobre blanc ho estudiarem amb molt de compte". Echenique ha defensat l'eliminació del delicte de sedició i obre la porta a analitzar amb deteniment el delicte de desordres públics agreujats: "És evident que l'eliminació de sedició és clara. Desordres públics té arestes, ens preocupa que puguin tenir efectes en la protesta pacífica".

“Confio en una majoria qualificada per aprovar els pressupostos” A l'espera de què Esquerra Republicana de Catalunya respongui si donaran suport als pressupostos generals de l'Estat pel 2023, Echenique confia que es podran aprovar amb "una majoria qualificada", com diu que han aprovat els últims dos anys: "Mentre a Itàlia o al Regne Unit veiem govern de la dreta que canvien cada sis mesos, a Espanya el govern aprova els pressupostos amb 188 vots a favor". Echenique diu que "el perillós govern social-comunista d'Espanya" està aprovant els comptes de l'Estat i han d'enorgullir-se'n: "Desmenteix els crits histèrics de la dreta política i mediàtica".