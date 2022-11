La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, defensa que jutges i tribunals analitzin l'aplicació de la llei del 'només sí és sí' i fixin un criteri: "El criteri ha de ser la protecció de les víctimes". La ministra socialista assegura que la llei es va redactar amb una bona anàlisi i que la voluntat tant del Govern com de la justícia va ser tipificar conductes que no estaven definides com a agressió i oferir la màxima seguretat: "L'aplicació de la llei està oferint la revisió a la baixa, però s'està analitzant l'impacte i fixant un criteri".

En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, ha defensat la norma que ha causat polèmica aquesta setmana per l'allau de peticions de revisions de les sentències, però no creu que hi hagi "una escletxa" en la llei.

Tot i que la ministra socialista ha descartat dimissions, referint-se a la ministra d'Igualtat impulsora de la norma, s'ha desmarcat de les paraules en què la ministra Montero acusava de "masclistes" als jutges: "Respecto jutges i tribunals. No entraria en atribuir responsabilitats".

Demana a la Govern a "no conformar-se" amb una pròrroga de pressupostos Raquel Sánchez considera que la taula de diàleg "està donant fruits" i s'està restablint el diàleg entre institucions i es torna a parlar d'infraestructures, com el corredor del Mediterrani: "El clima de distensió s'ha de treballar per les dues parts i Esquerra també ha llegit la voluntat de la societat catalana. La ministra de Transports afirma que el president del govern, Pedro Sánchez, va dir que treballaria per restablir la confiança i ho ha aconseguit: "La Catalunya d'avui del 2022 és molt millor que la del 2017 i ens va a tots millor". D'altra banda, Sánchez ha animat a la Generalitat a treballar per un contracte de traspàs de Rodalies i a no conformar-se amb una pròrroga dels pressupostos del 2023: "No s'entén que es conformi amb una pròrroga, que els treballi, que els negociï".



"El delicte de malversació no és sobre la taula" Sobre la reforma del delicte de sedició, Sánchez ha assegurat que no es contempla la modificació de la malversació: "El contingut és el que és, no vam entrar en el delicte de malversació". En aquest sentit, la ministra afirma que estan oberts a què si es presenta alguna esmena, l'analitzaran: "Si algú vol presentar una altra esmena, ampliant-lo, l'analitzarem, a hores d'ara no s'ha produït, no està sobre de la taula". La ministra recorda que el debat sobre el delicte de malversació no està obert al Congrés i només se'n parla als mitjans".