Raquel Sánchez: "El criteri ha de ser la protecció de les víctimes"

Raquel Sánchez defensa que jutges i tribunals analitzin l'aplicació de la llei del 'només sí és sí' i fixin un criteri. "El criteri ha de ser la protecció de les víctimes", afegeix. La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, descarta dimissions, però es desmarca de les paraules d'Irene Montero acusant de masclistes als jutges: "No entraria en atribuir responsabilitats". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, defensa un salt qualitatiu i quantitatiu amb el corredor mediterrani, alhora que justifica la dilatació dels procediments. Nega que un desviament d'inversions amb relació al corredor i insisteix que la UE diu que el corredor mediterrani estigui finalitzat el 2030: "Pensem que ho estarà". Deixa la porta oberta a modificar el delicte de malversació, però recorda que la proposició de llei no hi entra: "Quan es faci la proposta sobre la malversació, analitzarem", ha dit. Demana a l'executiu català que "treballi més" i no posi vetos: "No s'entén que es Govern es conformi amb una pròrroga dels pressupostos".

Raquel Sánchez insisteix a treballar el clima de distensió entre govern i creu que "ERC ha llegit la voluntat de la societat catalana". "La Catalunya d'avui és molt millor que la del 2017", afegeix. Insisteix que la Generalitat subscrigui un contracte programa amb Renfe pel traspàs de Rodalies: "És un tema obert". Descarta canviar la proposta d'ampliació de l'aeroport del Prat per arribar a un acord. I remarca que amb la llei de l'habitatge s'ha recorregut més camí del que queda: "No està paralitzada".