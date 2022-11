El Govern accelera el pas pels Pressupostos

L’estratègia per intentar aconseguir tenir els suports necessaris per aprovar els Pressupostos de la Generalitat abans del mes de març s’accelera. Fins ara, les declaracions dels membres de l’executiu anaven dirigides a bàsicament a pressionar Junts, amb la intenció de deixar en evidència que donava l'esquena a uns comptes que havia dissenyat originalment un dels seus, l’exconseller Jaume Giró.

Ara, cada vegada més, l’aposta sembla redirigir-se. Aquest mateix dijous la consellera d’Economia, Natàlia Mas, ha assegurat que “el Govern està obert a tothom” i que ja no hi ha “línies vermelles”. De fet, l’executiu català enceta la segona volta dels contactes tècnics amb els partits i ho fa començant aquest mateix dijous pel PSC. És el mateix partit a qui inicialment s’havia relegat en les converses, però que ara passa per davant de Junts per Catalunya, amb qui el Govern es reunirà divendres.

El PSC, decebut Ara bé, de moment, la passa donada per l'executiu d'Aragonès encara no convenç els socialistes. La portaveu adjunta del PSC al Parlament, Alicia Romero, sortia de la segona trobada amb aires de decepció. Per començar, retreu al Govern el baix nivell de la trobada, sense cap representant polític. Romero també ha advertit que els han tornat a presentar "grans xifres de Pressupost sense entrar al detall". El PSC insisteix que, més enllà de la "voluntat" de negociar amb ells, "són més importants els fets" i recorda que han sol·licitat la documentació d'ingressos i despeses per presentar la seva contraproposta. En tot cas, la portaveu dels socialistes ha avançat que són partidaris de la "prudència fiscal". Adverteix que "no és el moment d'abaixar impostos" argumentant la necessitat de reforçar l'estat del benestar. Per contra, tampoc és l'hora d'apujar-los, enmig de l'escenari inflacionari que està impactant en l'economia d'empreses i famílies. Romero, també ha aprofitat per restar importància a l'impacte real de la proposta dels comuns de gravar les rendes de més de 175.000, perquè "tampoc n'hi ha gaires".

Els set eixos dels comuns Les converses semblen “més avançades” amb els comuns. Així ho ha avançat la titular d’Economia en declaracions a Catalunya Ràdio, tot i que els morats insisteixen en l'estratègia de fer-se de pregar. De moment, esmenen Esquerra que la negociació "formal" pels comptes comença aquest divendres. ,Serà ja la tercera trobada amb el Govern, però adverteixen que de "donar un xec en blanc" res de res. I és que insisteixen que encara hi ha marge per reformular la fiscalitat per validar els pressupostos. 01.10 min Els comuns envien al Govern els eixos per negociar els Pressupostos | Elena Garcia La líder d’En Comú Podem, Jèssica Albiach, ha explicat aquest dijous que han enviat al Govern un document amb set eixos. Entre les propostes que s'hi desglossen destaca un escut social de 1.000 milions d’euros, modificar l’impost d’habitatges buits, un impost de solidaritat per les rendes de més de 175.000 euros, o apujar l’impost de patrimoni. Tot plegat acompanyat d'un avís a navegants: "Si no hi ha un acord al desembre, serà difícil que Catalunya tingui pressupostos".