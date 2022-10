El conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, destaca que Pere Aragonès ha dit clarament que Catalunya necessita pressuposots i que es faran tots els moviments que calgui "i veurem fins on arribem". Nadal diu els pressupostos porten "l'accent i la mà" del conseller Giró i diu que a Junts per Catalunya "no ho poden oblidar". En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Joaquim Nadal creu que s'obrirà l'espectre al Parlament en l'aprovació dels comptes de la Generalitat: "Aragonès va dir que farem tots els moviments que calgui per tenir pressupostos" i afegeix que "tard o d'hora" negociaran amb altres forces polítiques "que diuen estar en disposició de parlar", una referència implícita al PSC.

Joaquim Nadal diu que no està a les seves mans negociar els comptes , però recorda que "ens convé tenir-ne com més aviat millor ". El conseller afirma que molta gent a Catalunya vol pressupostos per evitar eleccions anticipades " excepte els 'destroyers' ". Nadal no ha volgut identificar a qui es refereix amb el qualificatiu de 'destroyers' però sí que ha dit que l'ANC és diferent d'Òmnium , "per pragmatisme". Joaquim Nadal diu que l'ANC i Junts tenen la trajectòria que tenen "molt respectables": "Si creuen que fent una política negativa arribaran a unes eleccions que ells guanyaran , s'equivoquen molt".

El conseller de Recerca i Universitats resta importància a la carta publicada per l'expresident Carles Puigdemont on rebutja reformar el delicte de sedició. "No aporta gaire res de nou", assegura el conseller. Creu que l'expresident no afectarà l' estratègia de diàleg del Govern català: "El president legítim a Waterloo és un episodi de fa cinc anys ", ha apuntat. Joaquim Nadal recorda que hi ha hagut dos presidents de la Generalitat des del seu mandat i li reconeix la legitimitat que li donen els independentistes, "però no té legitimitat instituciona l".

Aposta per retornar a l'essència de l'estatut del 2006

Joaquim Nadal, aposta per retornar a "les essències més pures de l'Estatut de 2006" sense la "retallada" del Tribunal Constitucional, per construir un "autogovern sòlid" que avanci cap a l'autodeterminació i l'amnistia, tot i reconèixer que hi ha gent que considera "autonomisme barat". Nadal defensa el diàleg com l'única via per aprofundir l'autogovern: "la reconstrucció d'un clima de diàleg a Catalunya és imprescindible".

El conseller ha explicat per què ha acceptat la conselleria de Recerca i Universitats: diu que a qualsevol altra hauria dit que no i ho veu com "un regal" al final de la seva vida activa. Nadal diu que ha acceptat la conselleria perquè s'acota al futur incert que viu Catalunya. El conseller de Recerca i Universistats no confia en el federalisme del PSOE. Aposta per una "feminització creixent" en l'àmbit de les places del professorat i la recerca a les universitats catalanes.