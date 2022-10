Nadal aposta per tornar a "les essències més pures de l'Estatut"

Joaquim Nadal aposta per retornar a "les essències més pures de l'Estatut de 2006" sense la "retallada" del Tribunal Constitucional, per construir un "autogovern sòlid" que avanci cap a l'autodeterminació i l'amnistia. El conseller de Recerca i Universitats del Govern destaca que diu que els pressupostos porten "l'accent i la mà" del conseller Giró i diu que a Junts per Catalunya "no ho poden oblidar". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, creu que s'obrirà l'espectre al Parlament en l'aprovació dels comptes: "Aragonès va dir que farem tots els moviments que calgui per tenir pressupostos". Diu que no li cal llegir la carta de Carles Puigdemont per saber què hi està dient, perquè "no aporta gaire res de nou". Creu que l'expresident no aconseguirà fer mal a l'estratègia d'ERC: "El president legítim a Waterloo és un episodi de fa cinc anys", ha apuntat. Aposta per una "feminització creixent" en l'àmbit de les places del professorat i la recerca a les universitats catalanes. I explica per què ha acceptat la conselleria de Recerca i Universitats: diu que a qualsevol altra hauria dit que no i ho veu com "un regal al final de la meva vida activa".