Tània Verge: "Montero està patint violència política"

La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, denuncia la "violència política" que pateix la ministra d'Igualtat, Irene Montero, per la polèmica en la llei del "només sí és sí"i considera que respon a l'impuls de polítiques feministes des de les institucions per a sacsejar l'statu quo": "L'assetjament personal té a veure amb la contrareacció contra el feminisme que patim".

En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Verge ha defensat el posicionament de la ministra: diu que la interpretació d'alguns jutges de la llei del 'només sí és sí' "no té en compte tota la jurisprudència del Tribunal Suprem i de la Fiscalia General" i ha demanat que cada cas sigui analitzat de manera específica.

Sobre la polèmica en l'aplicació de la nova llei, la titular de Feminismes de la Generalitat ha insistit que no hi hauria d'haver automatismes en la rebaixa de penes amb la llei del 'només sí és sí'. En aquesta línia, ha argumentat a favor d'impulsar formació obligatòria a personal de la judicatura en perspectiva de gènere i perquè els continguts s'incorporin en les oposicions, i ha explicat que la Generalitat ja proposa formacions de caràcter voluntari.

Verge confirma que Feminismes ha atès dones pel cas Dalmases

La consellera de Feminismes i Igualtat, Tània Verge, ha assegurat que la Conselleria ha atès dones afectades per la conducta del diputat de Junts en el Parlament Francesc de Dalmases: "Sí que ho hem fet". Després que Dalmases fos sancionat per la Mesa del Parlament amb una amonestació pública i una multa de 600 euros per la discussió que va protagonitzar amb una periodista de TV3.

Verge ha exigit que els càrrecs públics han de tenir "conductes exemplars" i no aplicar els protocols únicament en actuacions que no siguin constitutives de delicte i ha instat els partits polítics a aplicar les mesures adequades per a garantir-les. "També ho havíem fet en altres ocasions amb diputades o periodistes que han sofert violència a través de les xarxes", ha assenyalat.

Tot plegat, ho ha considerat com a violència política perquè "coarta" el desenvolupament normal del seu treball. Verge també ha reconegut que en el Parlament "poden ocórrer pràctiques masclistes o assetjament com en qualsevol altre àmbit", i ha destacat que l'aplicació del codi de conducta de la Cambra catalana.

Verge també ha recordat que el servei de 24 hores d'atenció telefònic contra la violència masclista 900 900 120 s'amplia de forma presencial a tot el territori.