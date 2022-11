Tània Verge: "Montero està patint violència política"

Tània Verge diu que el que està patint la ministra d'Igualtat, Irene Montero, a causa de la polèmica per la llei del 'només sí és sí' és "violència masclista": "L'assetjament personal té a veure amb la contrareacció contra el feminisme que patim", ha dit. La consellera d'Igualtat i Feminismes del Govern diu que la interpretació d'alguns jutges no té en compte tota la jurisprudència, i demana esperar a veure què diuen els informes al respecte. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, insisteix que no hi hauria d'haver automatismes en la rebaixa de penes amb la llei perquè no és una rebaixa generalitzada. Explica que alguna dona ha contactat amb el Departament arran del cas de Dalmases: "Fem acompanyament psicològic perquè són situacions que generen ansietat i angoixa". Preguntada per si la multa de 600 euros al diputat és suficient, recorda que el Parlament té sobre la taula una reforma del codi de conducta i del reglament. Explica que han baixat molt les punxades a dones a l'oci nocturn. Detalla l'ampliació de la línia d'atenció a les dones en situació de violència: ara també ofereix atenció psicològica especialitzada i un primer assessorament jurídic. Demana autocrítica amb el mundial de futbol i la FIFA per la celebració del mundial al Qatar i critica que catalans de renom com Guardiola o Xavi l'hagin defensat: "No són coherents en la defensa de valors que haurien de ser universals".