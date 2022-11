La Comissió de l'Estatut dels diputats titlla d'"infracció lleu" l'episodi per "intimidació" a la periodista de TV3 per part del diputat de Junts, Francesc de Dalmases. El text, que s'ha aprovat aquest divendres a la comissió amb els vots a favor del Partit dels socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la CUP i els comuns, conclou que l'actitud del diputat de Junts suposa que "s'ha vulnerat del codi de conducta del Parlament, concretament dels articles 7 i 8". Creuen que el diputat de Junts estava en el lloc dels fets en condició de diputat.

Junts hi ha votat en contra i el president de la comissió, Jaume Alonso-Cuevillas, ha explicat que presentarà un vot particular. Vox, Ciutadans (Cs) i Partit Popular de Catalunya (PPC) s'hi han abstingut. El text aprovat no proposa com s'ha de sancionar Dalmases.

Feia una setmana que la comissió de l’Estatut del diputat del Parlament va decidir obrir una investigació per l’esbroncada a una periodista de TV3 que es va sentir intimidada. De tal manera, per primera vegada s'activava el procediment per sancionar el diputat de Junts, Francesc de Dalmases, per violació del codi de conducta de la institució.