13:48

Comença el judici al policia acusat de matar la parella amb l'arma reglamentària a Olot

El judici a l'agent de la Policia Nacional acusat de matar la parella a trets amb l'arma reglamentària a Olot, la matinada del 20 d'abril del 2019, ha començat a l'Audiència de Girona amb la tria del jurat popular. El fiscal i l'acusació particular demanen 24 anys de presó per un delicte d'assassinat amb les agreujants de parentiu i de gènere: "Va disparar i matar la parella per demostrar el seu domini". La defensa del policia no nega els fets, però considera que hi ha diverses circumstàncies eximents o atenuants com que, en el moment dels fets, estava afectat pel consum d'alcohol i drogues i que va patir un estat de "bogeria transitòria".