Arriba el primer edifici per a dones feministes i LGTBIQ

01:41

Es tracta d'un projecte d'habitatge singular nascut al districte de Nou Barris de Barcelona. El primer edifici cooperatiu LGTBIQ d'Espanya serà habitat només per dones feministes.

Les obres ja han començat a la Plaça de les Dones del barri barceloní de Roquetes. En any i mig, aquí hi haurà un edifici de cohabitatge de dotze apartaments de protecció oficial que no es podran vendre ni llogar. Les úniques propietàries del bloc seran les sòcies d'una cooperativa feminista d'habitatge.

Es tracta d'una iniciativa pionera que els proporcionarà un habitatge digne i contribuirà a frenar l'ús especulatiu del sòl. Abans, van haver d'estalviar diners, obtenir un crèdit d'una entitat financera i un ajut públic i, finalment, comprar un solar buit a través de la fundació La Dinamo. Un procés de quatre anys.

La cooperativa està integrada per dones, dones trans i lesbianes que qüestionen la família tradicional, però no volen envellir soles | Héctor Marín