Pablo Echenique: "La dreta ha muntat una cacera repugnant"

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Pablo Echenique, portaveu del grup parlamentari d'Unidas Podemos-ECP-GeC al Congrés. Pablo Echenique diu que es demana la dimissió de la ministra d'Igualtat perquè existeix un "masclisme estructural". El portaveu de Podemos creu que s'haurien de demanar responsabilitat als participants en la "cacera vomitiva" contra Montero i el feminisme i critica que no s'han fet propostes per modificar la llei del 'només sí és sí'. En aquesta línia, Echenique creu que han volgut acabar amb la ministra Montero aprofitant el masclisme estructural de la societat. El polític de la formació morada confia que els pressupostos generals tiraran endavant "amb una majoria molt sòlida i àmplia que desmenteix els crits histèrics de la dreta i la ultradreta". A més, creu que és possible un acord entre Sumar i Unidas Podemos per les pròximes eleccions generals. Sobre la reforma del delicte de sedició, creu que encara que l’eliminació del delicte de sedició era “evident”, amb el de malversació "té arestes".