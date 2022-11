L'Alt Representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat, Josep Borrell, considera que no s'ha eliminat "l'essència" del delicte de sedició i que només s'ha canviat el nom: "Es busca una homologació amb la manera com es castiguen aquests fets". Borrell afirma que els jutges tenen la funció d'aplicar la llei i no de resoldre els conflictes polítics "però si hi ha delictes, han d'intervenir".

En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, Borrell ha assenyalat que a Catalunya es va voler canviar les regles de joc sense respectar la llei: "Desgraciadament, hem hagut de passar per un procés". Borrell afirma que "l'única solució és el diàleg i els acords dins dels marcs de les lleis".

"Europa no s'apunta a cap procés unilateral" Borrell ha assegurat que no coneix personalment a Pere Aragonès i creu que el president de la Generalitat "comença a entendre" que per canviar les "regles del joc s'han de respectar les regles del joc". En aquesta línia, el polític socialista europeu s'ha refermat en què les afirmacions que feien els líders independentistes que Europa "els rebria amb els braços oberts", s'ha demostrat "falsa": "Ha quedat clar que Europa no s'apunta a cap procés unilateral". Coincidint amb la segona jornada de la vista per resoldre sobre la immunitat de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí al Tribunal General de la Unió Europea a Luxemburg, Borrell ha admès que sí que coneix a Toni Comín, que va ser alumne seu i que el va saludar fa uns dies a Brussel·les: "Vam tenir una conversa educada". En canvi, no coneix a Puigdemont: "No va ser alumne meu. No hi he parlat mai".

"Les imatges de la tanca de Melilla són absolutament terribles" Borrell, que ha participat en la conferència de la Unió per al Mediterrani a Barcelona aquesta setmana, ha qualificat "d'absolutament terribles" les imatges de la tanca de Melilla on van morir 23 persones i ha anat més enllà: "Hi ha moltes més coses més que no veiem com travessar el Sàhara". Segons Borrell, l'única manera d'ajudar a les persones que es desplacen cap a Europa és ajudar el desenvolupament dels països d'origen i comerciar amb ells. En segons lloc, el líder de la diplomàcia europea creu necessari regular la immigració perquè "ens fan falta mà d'obra". Borrell reconeix que ambdues mesures són a llarg termini i que no hi ha remeis miracle: "No hi ha solucions de cap de setmana".

No té línies obertes amb el Kremlin L'Alt Representant de la Unió Europea assegura que ell no té línies obertes amb el Kremlin per parlar sobre la Guerra d'Ucraïna, però que Rússia "no vol" i que hi ha "altres persones" en contacte: "No li interessa parlar de manera conjunta. Junts som més forts". Sobre aquesta qüestió, ha recordat que va contestar una carta del Kremlin com a alt comissionat de la UE en noms dels 27 i a Putin "el va enfadar molt, em va titllar de buròcrata". Borrell creu que la guerra d'Ucraïna pot anar a un "enquistament" com va passar a Corea: "És l'exemple d'una guerra que no s'acaba, encara que acabin els combats".