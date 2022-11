Josep Borrell: "L'essència de la sedició no desapareix"

Josep Borrell defensa que, encara que es canviï el nom del delicte de sedició, "l'essència no desapareix". L'Alt Representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat diu que els canvis penals volen organitzar la separació entre delictes contra l'ordre constitucional i l'ordre públic. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, defensa que s'ha demostrat que la "història" del Procés que es va explicar als catalans era "falsa". Considera que Aragonès "comença a entendre" que per canviar les "regles del joc s'han de respectar les regles del joc". Defensa l'opció de regular la immigració perquè pugui venir "la gent que necessitem" sense "posar en risc les seves vides": "Que seria d'Espanya si no tinguéssim aquesta mà d'obra?".

Sobre la guerra d'Ucraïna, reconeix que Europa no van creure les advertències del servei d'intel·ligència dels EUA sobre la invasió. Creu que la guerra pot anar a un "enquistament" com va passar a Corea. Diu que Putin està destruint Ucraïna perquè no l'ha pogut conquerir. Defensa que Europa pot donar a Ucraïna més defenses antiaèries, més ajuda militar i més ajuda per resistir a la destrossa de l'exèrcit rus. Diu que no té línies obertes amb el Kremlin perquè Rússia no vol: "No li interessa parlar de manera conjunta. Junts som més forts". I defensa que a Rússia no li "feia falta" atacar Ucraïna perquè no hi havia forces de l'OTAN desplegades: "És la guerra de Putin, no hi havia cap provocació".