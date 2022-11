Aquesta matinada, els serveis d'emergències han rebut l'avís d'un incendi en un habitatge de la plaça Major de la localitat cap a les quatre. Una dona, que es trobava en el seu interior, ha resultat ferida de gravetat i ha estat traslladada a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

Detingut un home per haver calat foc en un pis d'Artesa de Segre on hi havia la seva parella



�� https://t.co/nihQdCL4pw pic.twitter.com/niB5H9CKcU“