El principal sindicat mèdic català, Metges de Catalunya (MC), ha convocat una vaga per al 25 i 26 de gener de 2023. Així ho ha anunciat aquest dilluns el president de MC, Jordi Cruz, qui han destacat la saturació que sofreixen els professionals. "No podem més, ho hem donat tot i no hem rebut res", ha insistit en una roda de premsa.

El sindicat fa una crida als facultatius perquè "encapçalin una mobilització històrica" per reconstruir el sistema, ja que considera que la situació actual és "insostenible" per la "sobrecàrrega assistencial, la falta de metges i la precarietat de les condicions laborals dels professionals".

El seu secretari general, Xavier Lleonart, ha assegurat que no descarten allargar els dies de protesta "en funció de com evolucioni la situació": "El drama està servit". Metges de Catalunya va presentar fa uns dies al Parlament més de 50.000 signatures per a la millora de la sanitat pública i va alertar del risc de la continuïtat del servei públic de salut.

Sobre la bronquiolitis en nadons menors de 2 anys, Cabezas ha afirmat que els casos continuen pujant, però no tant com la setmana anterior, segons dades internes. Així, manté que el pic es podria registrar a finals d'aquesta setmana.

La bronquiolitis és la principal infecció respiratòria que afecta el sistema sanitari. En segon lloc, hi hauria la grip, que assoliria el pic pels volts de Nadal, mentre que la pujada de la covid-19 que s'havia detectat s'ha estancat i s'espera que el punt més àlgid de contagis arribi després de les festes nadalenques.