Els metges catalans anuncien dos dies de vaga els pròxims dies 25 i 26 de gener. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari al sector, assegura que la situació és insostenible.

Pocs i cansats, físicament i emocionalment, descriuen des de Metges de Catalunya la situació límit dels facultatius que els ha portat a convocar aquests dos dies de vaga, amb el lema "Ho hem donat tot i no hem rebut res". Tanmateix, ho fan amb dos mesos de marge perquè esperen una reacció del Departament de Salut que els permeti assolir un acord i desconvocar les protestes. Xavier Lleonart, secretari general del sindicat: Són uns 25 MIL els facultatius que treballen per la sanitat pública i que estan cridats a mobilitzar-se el 25 i 26 de gener si el govern no atèn les seves reivindicacions. Entre elles, un pla de xoc per retenir tots els metges que es formen aquí, i per a això cal millorar les condicions laborals. No només les retributives, molt per sota que la majoria dels països de l’entorn, sinó també els temps de descans i la sobrecàrrega de feina. I alhora millorar l’atenció als pacients i escurçar les llistes d’espera. Unes llistes d'espera que, recorden, fins i tot el conseller Manel Balcells, ha reconegut a la Comissió de Salut del Parlament que fan vergonya. INFORMA: LOURDES GATA.