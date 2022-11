25.000 metges catalans, cridats a fer vaga els propers 25 i 26 de gener

Vaga de metges a Catalunya els propers 25 i 26 de gener. L'ha convocat el sindicat Metges de Catalunya, que denuncia sobrecàrrega assistencial i falta de personal. 25.000 professionals estan cridats a participar-hi. Donen dos mesos de marge al Departament de Salut per negociar i arribar a un acord.

Demanen mesures concretes com contractar més personal, apujar el sou, jornades de 35 hores setmanals i disminuir la sobrecàrrega assistencial. El sindicat s'ofereix com a interlocutor amb Salut per tal d'arribar a un acord abans de fer la vaga. Tot i que de no aconseguir-ho, avisen que hi hauria més mobilitzacions. Per la seva banda el sindicat d'infermeres SATSE està estudiant adherir-se a les mobilitzacions dels metges si les negociacions dels convenis catalans no donen resposta a les seves reivindicacions.