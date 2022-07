Els sindicats acusen el Govern d'estar desaparegut davant de la inflació

Creix el malestar entre els sindicats per “la inacció de l’executiu català” per combatre la inflació. Acusen la Generalitat d'estar absent davant les dificultats que pateix la ciutadania.

Comissions Obreres i UGT exigeixen que complementi les mesures del govern central i no descarten mobilitzacions si no posa en marxa un pla de xoc amb polítiques de despesa social per fer front l'escalada dels preus.

