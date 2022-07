01:12

UGT i Comissions Obreres acusen el govern català de no fer res per reduir l'impacte de la inflació i exigeixen un pla de xoc amb més despesa social.

Un pla de xoc que hauria d'incloure l'augment dels beneficiaris de la renda mínima garantida, la gratuïtat del transport públic o un bo social de 150 euros per a les rendes més baixes que complementi l'estatal. Asseguren que aquestes propostes es poden finançar amb el romanent de 800 milions d'euros de liquidació pressupostària de què disposa l'executiu català, segons els sindicats.

Els líders d'UGT i Comissions Obreres a Catalunya, Camil Ros i Javier Pacheco, han fet aquesta denúncia en una roda de premsa conjunta que pot ser l'avantsala de les mobilitzacions que hi haurà a la tardor si la Generalitat no activa el pla de xoc.



Els dos líders sindicals han volgut exhibir unitat d'acció en una roda de premsa conjunta que es veia des de 2016, i han acusat la Generalitat d'haver congelat el diàleg social més enllà de les reunions ràpides que hi va haver el mes de març tot just després d'esclatar la guerra a Ucraïna | CLIMENT SABATER