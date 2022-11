El Govern ha tancat amb les patronals Foment del Treball i Pimec i els sindicats UGT i CCOO l’acord per incloure als Pressupostos l’increment de l’Indicador de Renda de Suficiència i la inversió del Pacte Nacional per la Indústria.

Els acords es ratificaran dilluns en el marc del Consell del Diàleg Social, a l’espera de l’aprovació definitiva dels comptes per part del Parlament. De moment, aquest dimecres segueixen les trobades amb les diferents formacions, concretament amb JxCat i els comuns amb la intenció d'intentar portar l'avantprojecte de Llei la setmana vinent a Govern. Aquest dimarts la reunió amb el PSC es va tornar a tancar sense resultats destacables.

Augment de les prestacions socials

L’IRSC, que serveix per determinar les situacions de necessitat com la Renda Garantida de Ciutadania, es revalorarà un 8%. D’aquesta manera, passarà als 615 euros al mes. Això es traduirà amb una aportació de 144 milions més a les prestacions. Aquesta actualització s'inclourà en els pressupostos de la Generalitat per a 2023, és la primera que es fa des de 2010 i era "una demanda històrica".





El Govern ha assegurat que, després de l'acord, el IRSC se situa "clarament per sobre de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM)", un extrem que els sindicats havien reclamat amb insistència. D'altra banda, s'ha acordat reclamar al Govern el traspàs de la gestió de l'Ingrés Mínim Vital "per a assegurar i rendibilitzar socialment la complementarietat" de la Renda Garantida de Ciutadania i l'Ingrés Mínim Vital.