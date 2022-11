9:40

González Pons: "És molt difícil tornar a les negociacions"

El vicesecretari d'acció institucional del PP, Esteban González Pons, veu "molt difícil" tornar a negociar amb el PSOE per la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Acusa el govern de Sánchez d'enganyar-los negociant amb ERC el contrari que amb els populars. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, diu que no poden facilitar la renovació del CGPJ perquè el govern atempta contra la divisió de poders i denuncia una "ocupació institucional" per part del govern: "És com si Sánchez es volgués nomenar per a tots els càrrecs", ha dit.