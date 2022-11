Primera rebaixa de condemna a Catalunya per la llei del 'només sí és sí'. L'Audiència de Girona ha imposat una pena més baixa a l'acusat de violar una dona a Blanes (La Selva) el 24 de gener del 2018.

El tribunal argumenta que s'ha de decantar "necessàriament" per la legislació actual perquè és "clarament més beneficiosa per al reu". Per això, condemna l'acusat a 2 anys i mig de presó per violació amb els atenuants de reparació del dany i dilacions indegudes. El condemnat no es podrà apropar a menys de 500 metres ni comunicar-se amb la víctima durant 5 anys i l'haurà d'indemnitzar amb 10.245 euros.

Reducció de penes a agressors sexuals La secció quarta exposa que el Codi Penal actual situa la pena (amb les atenuants) entre els 2 anys i 4 anys menys 1 dia de presó, mentre que, amb l'anterior, el processat s'enfrontava a una condemna d'entre 3 anys i 6 anys menys un dia. La sentència de què ha estat ponent el magistrat Adolfo García Morales, és la primera que transcendeix a Catalunya que imposa una condemna a la baixa per l'aplicació de la llei del 'només sí és sí'.



El tribunal recorda que el Codi Penal actual suposa una "unificació voluntària de totes les conductes que suposen atemptats contra la llibertat sexual" com a agressions sexuals (perquè els abusos han desaparegut) però que això provoca "una lectura a la baixa" de la condemna mínima que abans preveia la llei per aquelles comeses amb violència i intimidació. L'Audiència de Girona considera que, quan no hi ha circumstàncies atenuants, es pot fer "certa graduació" en la individualització de les penes "castigant, potser, els comportaments violents i intimidatoris amb penes més severes que els comportaments per a l'obtenció d'un consentiment viciat per les vies de l'engany o l'abús". En el cas de la violació de Blanes, però, no és possible, segons en tribunal, perquè els dos atenuants impliquen rebaixar la pena en grau i això fa que "tots aquests comportaments s'igualin quant al punt de partida des del qual s'ha d'efectuar la baixada" de la pena. L'advocat de l'acusació, Daniel Muntada, assegura que la seva clienta està "satisfeta" d'haver superat totes les fases processals. "Han estat moltes barreres que s'han anat superant" detalla.



