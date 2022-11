Primera sentència que rebaixa la condemna

Primera rebaixa de condemna a Catalunya per la llei del 'només sí és sí'. L'Audiència de Girona ha imposat una pena més baixa a l'acusat de violar una dona a Blanes (La Selva) el 24 de gener del 2018.

El tribunal argumenta que s'ha de decantar "necessàriament" per la legislació actual perquè és "clarament més beneficiosa per al reu". Per això, condemna l'acusat a 2 anys i mig de presó per violació amb els atenuants de reparació del dany i dilacions indegudes. El condemnat no es podrà apropar a menys de 500 metres ni comunicar-se amb la víctima durant 5 anys i l'haurà d'indemnitzar amb 10.245 euros.