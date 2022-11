Lucía Avilés: "La llei del 'només sí és sí' és una bona llei"

La magistrada Lucía Avilés defensa que la llei del 'només sí és sí' és "una bona llei". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, critica que es vulgui treure rèdit polític de la llei i assenyala que el problema recau en el fet que no té disposicions transitòries. I destaca el seu paper en la prevenció. La magistrada ha rebut el reconeixement Meninas 2022 per la seva tasca en la lluita contra la violència de gènere: "El sento com un reconeixement de totes".