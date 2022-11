Envellir a casa amb una millor qualitat de vida

La Diputació de Barcelona destinarà 39 milions d'euros el 2023 per garantir la qualitat de vida de les persones grans que volen seguir residint a casa seva. L'objectiu és que la tercera edat pugui viure el màxim temps possible al seu domicili, en lloc de fer-ho a residències.

Un dels elements principals és fer els habitatges accessibles, transformar els domicilis, convertint-los en entorns segurs: plats de dutxa, rampes, seguretat a la cuina, eixamplar portes... Unes 100.00 persones de la província de Barcelona podran beneficiar-se d'aquesta inversió.

El perfil majoritari és el d'una dona de 85 anys que viu sola i té autonomia per fer tasques quotidianes. Millorar la qualitat de vida dels ancians és la voluntat d'un programa que també ofereix suport a cuidadores no professionals que atenen persones properes. Només cal una petició de la família via Serveis Socials.

La Rosalia té 89 anys i viu amb la filla i els nets a Cornellà. Es mou amb un caminador i li costa fer algunes de les accions bàsiques, però la reforma del seu lavabo l'ha ajudat molt. "Ara estic millor, entro i surto amb menys por. Abans no tenia on aferrar-me" explica. Aquest any s'han fet més de 900 reformes a la província de Barcelona.