Un 77% de les persones ateses per Creu Roja Catalunya asseguren patir algun tipus de soledat. Una problemàtica agreujada amb la pandèmia i que, malgrat les noves tecnologies, ha incidit especialment entre els joves a partir dels 18 anys. Però hi entren en joc altres factors socioeconòmics. El primer informe de l’Observatori sobre ‘Soledat no volguda’ assenyala que les persones que pateixen pobresa, exclusió i marginació social tenen més possibilitats de patir soledat.

“�� Vuit de cada deu persones ateses per la Creu Roja experimenten algun tipus de soledat no volguda.



���� Els joves són el col·lectiu amb els indicadors més alts | @RTVECatalunya



�� https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/botIw8d3rO“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 20, 2022

L’estudi s’ha elaborat a partir de les enquestes realitzades els mesos de febrer a maig de 2022 a un total de 1.511 persones ateses per l’entitat.

Els joves se senten més sols que la gent gran Normalment, s'atribueix la soledat a la gent gran pel fet que molts viuen sols, però segons ha recordat la impulsora de l'estudi, Anna Sabaté, els indicadors més alts es donen entre els joves d'entre els 18 i els 29 anys. També ha desvinculat el sentiment de soledat del fet de viure “sol”, ja que es refereix més a “la manca de relacions o de vinculació amb la comunitat”. En aquest sentit, Sabaté també ha insistit que fins ara “la majoria d’estudis i recursos” s’havien destinat a pal·liar la situació concretament en aquest col·lectiu. En la mateixa línia s’ha expressat el coordinador de la Creu Roja a Catalunya, Enric Morist, que ha explicat que “fa deu anys” no es pensaven que estarien treballant en aquest aspecte.

Els col·lectius vulnerables, els més afectats Pel que fa a aquelles que pertanyen a col·lectius més vulnerables, com els migrants, persones amb discapacitat, aturades, o per exemple mares monoparentals, presenten uns indicadors superiors a la mitjana i, en els casos on conflueixen dos o més factors, la soledat augmenta de forma exponencial. La visió de viure sol és més desfavorable entre els homes i aquesta diferència augmenta encara més amb l’edat. Així, una de cada tres persones menors de 65 anys vol viure sola quan arribi a la vellesa i entre les dones, aquesta és l'opció majoritària. Finalment, l’informe destaca que el 75% de les persones no disposen de cap mena de suport professional ni tecnològic per a la seva cura o la de la seva família.