Una problemàtica agreujada amb la pandèmia i que, malgrat les noves tecnologies, ha incidit especialment entre els joves a partir dels 18 anys.

Un 77% de les persones ateses per Creu Roja Catalunya asseguren patir algun tipus de soledat. Una problemàtica agreujada amb la pandèmia i que, malgrat les noves tecnologies, ha incidit especialment entre els joves a partir dels 18 anys. Però hi entren en joc altres factors socioeconòmics.

Podem tendir a pensar que el col·lectiu de la gent gran té els indicadors de soledat més alts. Però, l'estudi sobre soledat no volguda de la Creu Roja desvela que no sempre és així. Apunta també als joves d'entre 18 i 29 anys, entre els quals només el 20% considera que no estan sols. I tot això malgrat el seu elevat ús de les tecnologies per comunicar-se.

Una soledat que pateixen sobretot els col·lectius més vulnerables, com les víctimes de violència de gènere, migrants, famílies monoparentals o discapacitats. Segons Creu Roja, la sensació d'aïllament és inversament proporcional al nivell d'ingressos | Núria Alcalà