Aquest Sant Jordi la fundació ‘Amics de la Gent Gran’ farà arribar 1500 roses a les persones que viuen soles. Són roses de feltre per poder penjar a la solapa. L’objectiu és que se sentin una mica més acompanyats i també participin de la festa, sobretot després d’un any de pandèmia que ha estat especialment dur per la majoria.

Diverses personalitats participen en la campanya També tindran un llibre. Obsequis que els portaran els voluntaris que els acompanyen durant tot l'any i també personalitats de la cultura, la política, l'esport o el món de l'art o la cuina, com l’alcaldessa Ada Colau, la cuinera Carme Ruscalleda, o la model Judith Mascó. La model Judit Mascó participa en la iniciativa solidaria per Sant Jordi | Marga Esparza Per la Diada des de la fundació també es faran trucades als que no poden rebre visites. A les residències, on els voluntaris fan acompanyaments, rebran una carta i també capses de llavors de roses que reben el nom de ‘llavors de l’amistat’. També s’intentarà fer passejades amb petits grups per veure els carrers amb les flors i els llibres. Tot per aconseguir que les persones que estan soles puguin participar de la festa de Sant Jordi acompanyats.