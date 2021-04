Barcelona, protagonista literària de novetats aquest Sant Jordi

El Sant Jordi 2021 arriba a Barcelona. Aquest any, entre les mesures per afavorir les compres de llibres i roses, llibreters i floristes podran treure des de dimecres i fins al 23 d'abril les paradetes al carrer. Això sí, sotmesos a mesures com els controls d'aforament i les signatures amb cita prèvia.

01.15 min Arrenca el Sant Jordi 2021 passat per aigua | Montse Soto

Barcelona és la protagonista literària aquest Sant Jordi d'almenys una dotzena de novetats editorials entorn de la capital catalana. A més de les parades de llibres i roses, també oferirà una ruta literària interactiva.

L'ombra del vent de Carlos Ruiz Zafón

L'Ajuntament de Barcelona ha recollit en un compendi diferents obres editades o coeditades pel consistori, que exploren la ciutat des d'àmbits tan diversos com la fotografia o l'arquitectura:

"Encants i miralls de Barcelona": retrata el passat i el present del mercat a través de les fotografies de Rafael Vargas, acompanyades de reflexions, vivències i història, i valora la importància social, històrica i urbanística d'aquest espai.

"La gent del carrer Montcada": s'endinsa en l'apassionant microcosmos de les persones que van viure en aquest carrer entre els segles XIII i XVIII, construint una història de Barcelona que trenca tòpics i es converteix fins i tot en una història de Catalunya.

"Dibuixem Barcelona. De la Muntanya a la mar": un conjunt de 185 dibuixos sobre els 10 districtes de la ciutat que proposa descobrir la capital catalana a través de la mirada dels artistes de carrer.

"Barcelona sense GPS": convida a descobrir la ciutat, aquesta vegada a partir d'un conjunt de textos que barregen opinions, suggeriments i propostes que proposen un caminar menys orientat i més curiós.

"Gegants i Gegantes de Barcelona": un joc recortable per als més petits, qui poden vestir aquests personatges, aprenent sobre la història i els barris de la ciutat de manera amena i didàctica.

"Crònica fotogràfica de Barcelona. 1844-1986": un dels exemplars del qual, precisament, va regalar la setmana passada la directora del BCN Film Festival, Conxita Casanovas, a l'actor Johnny Depp, sabent del seu amor per la fotografia i aprofitant la seva estada en la capital catalana.