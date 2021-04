Les roses i els llibres tornen a conquerir els carrers per Sant Jordi

Les parades de llibres i roses han tornat a prendre els carrers dels municipis de tot Catalunya aquest Sant Jordi en una Diada organitzada enmig de la pandèmia. Des de primera hora del matí, taules plenes de roses i llibres han inundat els punts neuràlgics. La tornada als carrers, el contacte amb la gent i el bon temps, després d'un any de pandèmia, han fet d'aquest any una diada màgica i plena d'il·lusió.

00.43 min Les roses tornen a prendre els carrers per Sant Jordi | Marga Esparza

Onze espais perimetrats A Barcelona els lectors han començat a fer cua des de primera hora per accedir als 11 espais perimetrats on s’instal·len enguany les 500 parades de llibres i roses i on es poden retrobar amb els autors. “Parades del Passeig de Lluís Companys amb l'afluència controlada. Això permet que ens expliquin bé la temàtica dels llibres que volem comprar. Un exemple...



���� https://t.co/S7YiDOBpda@AinaGalduf #SantJordiRTVE #SantJordi2021 pic.twitter.com/AtHJczerEl“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 23, 2021 Els espais delimitats pel Gremi de Llibreters a la capital disposen de totes les mesures de seguretat, però, les ganes de sortir de la gent han fet que la distància de seguretat desaparegui per moments i s'aglomerin una gran quantitat de persones als punts més cèntrics de la ciutat, especialment aquells on es podien retrobar amb els escriptors com el Passeig de Gràcia. 01.05 min Quintana, Romeva i Sáenz de Urturi ens expliquen el seu Sant Jordi 2021 | Montse Soto La Casa Batlló, un dels punts més emblemàtics de la Diada, com cada any ha cobert la façana amb roses vermelles, un jardí vertical que guarneix el Passeig de Gràcia. Aquest matí moltes persones han decidit endinsar-se al passeig per adquirir nous llibres i roses de tots els colors. “�� Aquest és l'ambient que avui ens deixen les Rambles de Barcelona. Enguany no hi veiem tantes parades ni tanta gent perquè la diada s'ha descentralitzat en altres punts de la ciutat | @RTVECatalunya #SantJordiRTVE pic.twitter.com/yOWN3ZROLg“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 23, 2021

4 milions de roses venudes Les roses són les protagonistes també a la Rambla aquest any. Des de primera hora del matí els floristes hi han instal·lat les parades. Aquest any s'han venut prop de 4 milions de roses, un 40 % menys que abans de la pandèmia, però més del doble que l'any passat. Els floristes encaren amb optimisme el Sant Jordi A Lleida s'ha gaudit des de primera hora del matí d'un acte institucional en clau artística davant la porta dels apòstols de la Seu Vella amb lectura i representació de textos. “�� Acte institucional en clau artística enguany a #Lleida davant la porta dels apòstols de la Seu Vella amb lectura i representació de textos per aquest #SantJordi2021 | @RTVECatalunya @cultura_cat @DiputacioLleida @paerialleida pic.twitter.com/pVxoCIKe88“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 23, 2021 A Tarragona les parades de llibres i roses s'han instal·lat a la Rambla Nova dins d'un espai delimitat. A Girona es disposaran entre l'esplanada de La Copa i el Passeig de la Devesa i a Lleida a l'Avinguda Francesc Macià. “�� Tarragona recupera el pols de Sant Jordi en una Rambla Nova amb aforament controlat. Els llibreters preveuen facturar un 50% del que feien abans de la pandèmia però es donen per satisfets | @RTVECatalunya pic.twitter.com/BG1PN4k97e“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 23, 2021 Girona recupera l'alegria de Sant Jordi: cues i bona afluència a la Copa i a la Devesa. Una seixantena de parades de llibreries, floristeries i entitats es reparteixen als espais alternatius per la pandèmia. “A l'esplanada de la Copa, a prop del Parc de la Devesa de #Girona s'han concentrat les tradicionals paradetes de roses i llibres. Ho han fet en un ampli espai que permet garantir les mesures anticovid | @RTVECatalunya @MartnRiera pic.twitter.com/5g8aO5MsLZ“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 23, 2021

Firmes d'escriptors Aquesta és una de les jornades preferides dels autors perquè poden trobar-se amb els seus lectors. Avui valoren que gràcies a aquest Sant Jordi menys massificat poden conversar amb més tranquil·litat que mai, gràcies a les mesures de control. Javier Cercas, María Dueñas, Gerard Quintana o Eva García Sáenz de Urturi són alguns dels autors més reclamats aquesta Diada. Són autors entregats als seus lectors que, pacients, fan cua per tenir una firma. Calia fer reserva de cita per internet. Però també s'hi han pogut sumar, després, els que no n'havien fet. Altres protagonistes inesperats han estat els epidemiòlegs com Oriol Mitjà o Josep Maria Argimon que també s’han estrenat amb força. 01.57 min Sant Jordi recupera el contacte entre els escriptors i els seus lectors Aquest també és un Sant Jordi sense autors internacionals i amb un marcat caràcter literari català, com la Premi Josep Pla d’enguany, Maria Barbal. Reconeix que es pren aquesta Diada “amb molta il·lusió perquè és una situació molt especial”. També han començat a signar de bon matí el Premi Sant Jordi, Víctor Garcia Tur i Irene Pujada i Laia Viñas, guanyadores del Premi Documenta.

Oriol Mitjà i Maria Dueñas entre els més venuts El Gremi de Llibreters de Catalunya ha celebrat haver pogut superar les previsions inicials de vendes per Sant Jordi amb prop d'un milió de exemplars. Esperaven vendre un 60% dels llibres del 2019 però que l'increment de l'afluència a les llibreries els dies previs a la diada ha fet que se superessin totes les expectatives. 00.55 min Més d'un milió de llibres i 4 milions de roses venudes per Sant Jordi Pel que fa als llibres més venuts, s'han complert els pronòstics: En ficció en català: ‘La dona de la seva vida’ (Columna Edicions), de Xavier Bosch ; ‘Consumits pel foc’ (Proa), de Jaume Cabre´.

; ‘Consumits pel foc’ (Proa), de Jaume Cabre´. No ficció en català, per aquest ordre, són: ‘A cor obert’ (Columna Edicions), d’ Oriol Mitjà ; ‘Paraules d'Arcadi’ (Angle Editorial), d’Arcadi Oliveres; ‘El dia que vaig marxar’ (Univers Llibres), d’Albert Om.

; ‘Paraules d'Arcadi’ (Angle Editorial), d’Arcadi Oliveres; ‘El dia que vaig marxar’ (Univers Llibres), d’Albert Om. Ficció en castellà: ‘Sira’ (Editorial Planeta), de María Dueñas ; ‘Independencia’ (Tusquets Editores), de Javier Cercas; ‘El juego del alma’ (Suma de Letras), de Javier Castillo.

; ‘Independencia’ (Tusquets Editores), de Javier Cercas; ‘El juego del alma’ (Suma de Letras), de Javier Castillo. No ficció en castellà: ‘El humor de mi vida’ (Harper Collins), de Paz Padilla; ‘El infinito en un junco’ (Siruela), d’Irene Vallejo; ‘En tierra de Dioniso (Acantilado), de María Belmonte.

El Sant Jordi polític centrat en les presses per la investidura El Govern i el Parlament han recuperat aquest Sant Jordi alguns dels actes tradicionals com la missa a Palau o la benedicció de roses. Enguany, encara no hi ha president de la Generalitat, i per tant, com al Nadal, tampoc hi ha hagut missatge institucional. Això sí tant el vicepresident, Pere Aragonès, i la presidenta del Parlament, Laura Borràs, s’han referit a les presses per la investidura. Si el republicà encara confia en assolir un acord aquest mateix més d’abril, la líder de Junts insisteix que no hi ha pressa i prefereix esperar a un acord fort. Mentrestant els partits de l'oposició tornen a demanar que es formi Govern ja. Ciutadans i Vox consideren, a més, que la Diada de Catalunya hauria de ser avui i no l'11 de setembre. 01.45 min El Sant Jordi polític centrat en les presses per la investidura

Iniciatives solidàries Diverses iniciatives solidàries faran arribar als hospitals i centres sanitaris milers de roses per agrair al personal la seva tasca en la lluita contra la covid-19, però també perquè els pacients ingressats puguin viure aquesta diada. L’Hospital Clínic, per exemple, repartirà fins a 7.000 roses entre els malalts i els treballadors. Això ha estat possible gràcies a la iniciativa solidària de l’aplicació de pagaments Verse i l’empresa emergent La Rosa de Sant Jordi. La fundació ‘Amics de la Gent Gran’ també farà arribar 1500 roses a les persones que viuen soles. Són roses de feltre per poder penjar a la solapa. L’objectiu és que se sentin una mica més acompanyats i també participin de la festa, sobretot després d’un any de pandèmia que ha estat especialment dur per la majoria. 'Amics de la Gent Gran' porta 1.500 roses contra la soledat