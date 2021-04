Aquest dilluns se celebra l'entrega de premis Sant Jordi als Cinemes Verdi de Barcelona. Una gala presencial que complirà amb totes les normatives de prevenció per la Covid-19. També serà protagonista d'un programa especial a Ràdio 4 i es podrà veure a través de rtve.cat i de La 2.

Els Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia han reconegut en aquesta edició a 'L'any del descobriment', dirigida per Luís López Carrasco, com a millor pel·lícula espanyola; Patricia Lopez Arnaiz com a millor actriu espanyola pel seu treball en 'Ane', 'Un per a tots' i 'Ofrena a la tempesta'; i Mario Casas com a millor actor espanyol per 'No mataràs'. A més, la millor òpera preval d'aquesta edició és 'My Mexican Bretzel', dirigida i escrita per Nuria Giménez Lorang.

Mario Casas en 'No matarás'

En l'apartat internacional, 'Corpus Christi', de Jan Komasa, ha aconseguit el premi a millor pel·lícula estrangera; i Mariana di Girolama, per 'Ema', i Lucca Martinelli, per 'Martin Eden', han merescut els guardons a millor actriu i actor estranger.

Santiago Segura, Premi RNE Sant Jordi de Cinematografia a la Indústria Els 65 Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia afegeixen al seu palmarès el guardó a la Indústria Cinematogràfica, que ha recaigut en el cineasta Santiago Segura. El jurat ha volgut reconèixer la seva llarga i intensa trajectòria en el món del cinema. Santiago Segura a l'entrega dels Premis Forqué 2020 GTRES Actor, director, guionista i productor de pel·lícules, va començar a fer seva la indústria del cinema, des dels 14 anys, amb una càmera Súper 8. Des de llavors van ser destacables la seva producció de curts, les seves col·laboracions amb Álex de l'Església i les seves sèries de pel·lícules tan populars com 'Torrente' o 'Pare no hi ha més que un'. Santiago Segura, Premi a la Indústria

'La boda de Rosa' i 'The father', premis Roses de Sant Jordi de Cinematografia Els Premis Rosa de Sant Jordi, atorgats per votació popular dels oïdors d'RNE, han recaigut en les pel·lícules 'La boda de Rosa' d'Iciar Bollain, participada per RTVE, i 'The father' de Florian Zeller. 'La boda de Rosa' y 'The father', premios Rosas de Sant Jordi de Cinematografía 2021 de RNE

Especialistes del setè art El jurat, presidit per la periodista especialista en cinema d'RNE Conxita Casanovas, reuneix els més representatius crítics i especialistes del setè art en els mitjans de comunicació.