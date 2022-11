Pendents que aquest cap de setmana s'arribi al pic de la bronquiolitis, els principals hospitals catalans augmenten la seva capacitat per poder atendre tots els infants que els arriben. És el cas de la Unitat de Cures Intensives pediàtrica de l'hospital Vall d'Hebron, que ha doblat els llits disponibles: han passat de 16 a 32.

Sembla que s'està arribant al pic , ara queda l'altiplà. És a dir, s'espera que continuïn arribant casos, però sense pujar més . Per això també recomanen que no oblidem l'après de la pandèmia: rentat de mans, distància i protegir els més petits.

Pugen els contagis de grip i els ingressos per COVID, però afluixa el ritme de contagis per bronquiolitis

De fet, fa tres setmanes que no paren. Estan acostumats a epidèmies de bronquiolitis , però enguany la diferència és que hi ha més casos. Malgrat que de moment no han necessitat ocupar tots els llits, preveuen fer-ho aquest cap de setmana. De fet, aquest dimecres, 8 dels ingressats ho són per bronquiolitis.

Mesures insuficients

La resta d'hospitals catalans també han ampliat els llits de pediatria, a planta i a l'UCI per poder assumir l'allau de casos. A més, han contractat més personal d'infermeria. Mesures que no sempre són suficients. Marina Roig, delegada de la junta de personal de CATAC-CTS a l'Hospital Joan XXI, afirma que tenen l'UCI pediàtrica "plena amb el servei d'urgències amb una alta demanda de pediatria per aquest tema".

"A partir d'aquí, esperar un llit i esperar a ingressar-los, i si no hi ha lloc el que queda és derivar-los", diu. La majoria són infants menors de 2 anys que requereixen 5 dies hospitalitzats a planta i si passen per l'UCI s'allarga fins als 9 dies.