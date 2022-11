Els casos de bronquiolitis continuen a l'alça. En el període entre el 21 i el 27 de novembre, el Departament de Salut ha declarat 1.784 diagnòstics, 244 més que els que van declarar la setmana anterior. Tot i això, la pujada és inferior, ja que la setmana anterior.

Del total de diagnòstics, la majoria són de menors d'un any (1.110). D'un a dos anys s'han registrat 514 casos i de 3 a 4 53.

El pic de la bronquiolitis que afecta els més petits podria arribar aquest cap de setmana i que el desembre serà el mes de la grip i la covid.

S'espera que la bronquiolitis baixi la pressió assistencial cap a Nadal quan, segons els models, seria el punt àlgid d'altres virus respiratoris. La grip fa dues setmanes que va pujant mentre que la covid s'ha estancat.

D'altra banda, hi ha 27 persones a les Unitats de Cures Intensives (UCI) , tres més en relació amb les dades de la setmana passada.

Pel que fa a la covid, Salut ha declarat 86 ingressats més , xifra que suposa un total de 761 hospitalitzats . Són dades entre el 21 i el 27 de novembre. Pel que fa als positius diagnosticats per l'atenció primària, se n'informa de 9.335 més en una setmana. Tot i aquestes xifres, la taxa de casos per 100.000 habitants baixa a 122.

Pugen els ingressats per covid

Més de 3.000 casos de grip

Per últim, el Departament de Salut ha declarat 3.047 diagnòstics de grip entre el 21 i el 27 de novembre, quan la setmana anterior van ser 2.185. La majoria es donen entre adolescents. De fet, des del departament ja s'alerta de l'increment d'aquests contagis que pot arribar al seu pic màxim les setmanes de Nadal.

En comparació amb temporades anteriors, els diagnòstics de grip també estan per sobre per aquesta setmana de l'any. Salut insisteix en el fet que cal vacunar-se. Només ho han fet el 37% de les persones cridades a protegir-se tant de grip com de covid.