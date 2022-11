Acord per millorar les prestacions socials

Més persones en situació de pobresa tindran accés a prestacions socials després que la Generalitat. Sindicats i patronal han pactat un increment del 8% de la renda de suficiència de Catalunya. Estava congelada des de fa 12 anys.

L'Indicador de la Renda de Suficiència a Catalunya puja fins els 615 euros, gairebé 50 més que l'espanyola. Aquest barem és el que s'utilitzarà per calcular les prestacions socials i els ajuts per habitatge, alimentació o subministraments. El llindar està pensat per compensar que el cost de vida és més elevat que a la resta de l'estat.

Significaria un increment de 144 milions d'euros, la major part aniria per a la Renda Garantida de Ciutadania. La Taula del tercer Sector ho considera l'avenç social més important dels darrers anys.